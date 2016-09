Starker Viren-Thriller mit Matt Damon. Kaum von einer Geschäftsreise in Hongkong zurück, stirbt Beth Emhoff an einem neuen, unbekannten Virus. Doch sie ist bei Weitem nicht die einzige Infizierte: Menschen auf allen Kontinenten erliegen der rasch um sich greifenden Pandemie. Während ihr Mann (Matt Damon) alles daran setzt, ihre Tochter vor dem todbringenden Virus zu schützen, suchen Wissenschaftler ruhelos nach seinem Ursprung. Auch die mediale Panikmache lässt nicht lange auf sich warten … Nichts für Zartbesaitete, erschreckend realistischer Film über eine Virus-Pandemie. In Google-Kalender eintragen