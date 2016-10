VOX 18:00 bis 19:10 Magazin hundkatzemaus Das Mendener Mopsrennen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Teilnehmer des etwas anderen Hunderennens kommen aus ganz Deutschland ins tiefe Sauerland gereist. Schließlich ist die Veranstaltung in seiner inzwischen vierten Auflage bereits zum echten Kult avanciert, bei dem der Spaß aber immer im Vordergrund stehen soll. Dafür steht allein schon die kurze Strecke von lediglich 50 Metern, die weder Hund noch Halter überfordern. Im Gegensatz zum Windhunderennen, wo die Hunde aus Boxen starten und dann über mehrere hundert Meter einem elektrisch betriebenen Hasenfell hinterherlaufen, ist beim Mopsrennen sowieso fast alles erlaubt, damit Herrchen und Frauchen mit ihren "Renn-Möpsen" ans Ziel kommen. Auch "Bestechung" ist in Ordnung. So können die Hunde auf der Rennstrecke durchaus mit dem Lieblingsspielzeug oder einem Leckerchen von ihren Liebsten zum Ziel gelockt werden. Julia Bürmann ist vor dem Start ihrer beiden Hunde "Helga" und "Toni" trotzdem nervös. Bislang hat sie in allen drei Rennjahren teilgenommen. Ein zweiter Platz 2013 war die beste Platzierung. Deshalb hat die 41-jährige Kosmetikerin vor dem diesjährigen Start noch einmal das Training ganz gezielt auf das Rennen des Jahres abgestimmt und während der Spaziergänge mit ihren beiden Möpsen auch immer wieder kurze Sprintstrecken eingelegt. hundkatzemaus-Reporterin Diana Eichhorn begleitet Julia Bürmann und ihre beiden Hunde rund um ihren wichtigsten Tag des Jahres und erlebt, wie sich die Teilnehmer vorbereiten und welche Tricks sie für ein erfolgreiches Abschneiden haben. Außerdem macht sie den Test vor dem Rennen: Mit welchem Leckerchen oder welchem Spielzeug vor der Nase werden "Helga" und "Toni" richtig Gas geben und zu welchem Menschen rennen sie am ehesten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Diana Eichhorn, Tierschutzexperte Frank Weber Originaltitel: hundkatzemaus