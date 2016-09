VOX 12:00 bis 12:55 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Im Fegefeuer USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Goren (Vincent D'Onofrio) wurde wegen seinen illegalen Ermittlungen in der Haftanstalt Tate suspendiert. Zusammen mit dem ebenfalls suspendierten Polizisten Mike Stoat wird er als Sicherheitsmann für den Nachtclubbesitzer und Drogenboss John Testarossa engagiert. Kurz darauf werden drei Leichen in der Nähe des Hafens gefunden. Goren und Stoat können es nicht lassen, nehmen eigene Ermittlungen auf und stoßen dabei auf einen Korruptionsfall innerhalb der Polizei? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Alexandra Eames) Kathryn Erbe (Detective Robert Goren) Leslie Hendrix (Mike Stoat) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Dean Winters (Mike Stoat) Lauren Velez (Officer Lois Melago) Seth Gilliam (Detective Daniels) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jesús Salvador Treviño Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer Kamera: Michael Green Musik: Mike Post