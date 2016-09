VOX 10:10 bis 11:05 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Heißer Stoff USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kira Danforth wird ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Brandmale in ihrem Gesicht deuten darauf hin, dass die junge Autorin vor ihrem Tod gefoltert wurde. Darüber hinaus konnten Spuren von hochwertigem Rauschgift gesichert werden, das Kiras Freund Dante in ihrem Apartment versteckt hatte. Die Ermittlungen führen die Detectives in die Schriftsteller-Szene und bringen mehrere Verdächtige ans Tageslicht, die allesamt ein Motiv für den Mord hätten. Unterdessen findet Goren (Vincent D'Onofrio) den entscheidenden Hinweis auf den Täter im Manuskript der Autorin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Peter Coyote (Lionel Shill) Pablo Schreiber (TJ Hawkins) Fisher Stevens (Gareth Sage) Al Thompson (Dante 'D Tour' Heath) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Ken Girotti Drehbuch: Jerome Hairston Kamera: Michael Green Musik: Mike Post