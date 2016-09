VOX 08:30 bis 09:25 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Der Schatzsucher USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Taucher wurde erstochen am Strand von Cowny Island angespült. Die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Toten um Tarek Agiza handelt, der einer islamisch-extremistischen Familie entstammt. Weil Hinweise darauf deuten, dass dieser einen Terroranschlag geplant hat, müssen Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) mit dem FBI zusammenarbeiten, haben aber Zweifel am Verdacht des FBI. Sie finden heraus, dass am Tag zuvor mehrere Goldmünzen aus dem 19. Jahrhundert gefunden wurden und scheinen damit auf der richtigen Spur zu sein, warum Tarek sterben musste? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Leslie Hendrix (Elizabeth Rogers) Frederick Weller (Simon Harper) Michael Cerveris (Greg Stipe) Eric Sheffer Stevens (Tom 'Chilly' Chilton) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Norberto Barba Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer Kamera: Michael Green Musik: Mike Post