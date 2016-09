n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ideen, die die Welt verändern - Schneller, mobiler, flexibler GB 2015 2016-10-01 03:10 16:9 HDTV Merken Manchmal entstehen große Erfindungen durch Zufall, ein anderes Mal steckt jahrelange Tüftelei dahinter. In dieser Folge geht es um vier Erfinder und ihre Innovationen, die die Fortbewegung revolutionieren. Von neuartigen Straßenbelägen, über Flugzeuge bis hin zu Laufschuhen sorgen diese Entwicklungen für immer mehr Geschwindigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention