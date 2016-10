n-tv 16:10 bis 17:00 Dokumentation Prost! Wie Bier die Welt rettete AUS 2011 2016-10-02 01:10 16:9 Live TV Merken Viele Anthropologen und Archäologen glauben: Nicht Brot, sondern die Lust auf Bier führte zur Entstehung der ersten Zivilisation der Erde. Es klingt unglaublich, aber demnach löste nicht der Bedarf an Brot, sondern die Vorliebe für Bier die landwirtschaftliche Revolution aus. Auch in der neueren Geschichte ist Bier für bahnbrechende Entwicklungen verantwortlich - darunter die Entdeckung der Keime oder die Entstehung von Fabriken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How Beer Saved the World