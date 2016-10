n-tv 14:05 bis 15:00 Dokumentation Jagd in der Tiefsee - Schatzsuche am Meeresgrund USA 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Sie suchen in mehreren tausend Metern Tiefe nach längst vergessenem Silber: Die Schatzsucher der Odyssey Marine Exploration. Die ''SS Gairsoppa'' liegt seit Jahrzenten unberührt auf dem Meeresgrund. Im Innenleben soll sich ein Silberschatz befinden. Welche Gefahren lauern in der Tiefe? Werden schlechtes Wetter und Geräteausfälle die Operation behindern? Die n-tv Dokumentation begleitet das Hochseebergungsteam bei ihrer abenteuerlichen Suche nach einem einmaligen Schatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Silver Rush, Ep. 1: The Hunt for Gairsoppa's Treasure