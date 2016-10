Servus TV 15:55 bis 16:55 Dokumentation Heimatleuchten Die Steiermark - oafoch echt, sunst nix (3/5) A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Südsteiermark ist eine Gegend, in der es auf den ersten Blick außer Wein nur Wein gibt. Wirklich? Es sei ein Besuch beim Essigerzeuger empfohlen. Felix Weinstock hat sich dem sauren Zauber des Essigs verschrieben. Und tatsächlich hat sein Essig, mit dem, was bei vielen Haushalten auch zum entkalkten verwendet wird, rein gar nichts zu tun. Das Gleiche könnte man auch von den Wasserbüffeln, die Wolfgang Dietrich züchtet behaupten. Dass am Ende auch noch Wein-Bier verkostet wird, ist nur logisch. Zu trauriger Berühmtheit hat es der Bergsteigerfriedhof in Johnsbach gebracht. Der Historiker Josef Hasitschka hat der Trauerstätte sogar ein ganzes Buch gewidmet. Nicht ohne Grund; denn die Schicksale vieler junger Bergsteiger berühren auch heute noch die Gemüter der Besucher. Ganz in der Nähe von Johnsbach fließt die Salza in die Enns. Auch wenn die Enns der bekanntere Fluss ist, so ist die Salza so etwas wie die Mutter aller Flusswunder in Österreich. Ist es die smaragdene Farbe, die an das Wasser in der Karibik erinnert, oder die Klarheit, die dem Besucher den Blick bis an den Grund des Gewässers erlaubt? Erleben Sie die Steiermark von Ihrer unbekannten, einzigartigen und schönsten Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatleuchten