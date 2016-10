Servus TV 02:35 bis 04:10 Thriller Gegen die Zeit USA 1995 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gene Watson (Johnny Depp) wird mit seiner Tochter entführt. Die Kidnapper, mit dem skrupellosen Smith (Christopher Walken) an der Spitze, fordern von Watson, er müsse die Gouverneurin von Kalifornien während einer Wahlveranstaltung ermorden. Ansonsten würde seine Tochter, die als Pfand in der Hand der Erpresser verbleibt, sterben. Watson versucht mit den Sicherheitsleuten der Politikerin Kontakt aufzunehmen, muss jedoch feststellen, dass Bandenchef Smith selbst zu ihren Bodyguards gehört. Für Gene Watson wird die Lage immer verzweifelter, er braucht unbedingt einen Verbündeten. Doch die Zeit läuft ihm davon. Das Außergewöhnliche an John Badhams spannendem Thriller "Gegen die Zeit" ist, dass die Filmhandlung in Realzeit abläuft, das heißt innerhalb von 85 Minuten. In diesem Zeitraum muss Hauptdarsteller Johnny Depp als Gene Watson es schaffen, seine Tochter vor dem Tod zu retten. Watsons Gegenspieler Smith wird von Christopher Walken dargestellt, der in seiner Karriere schon so manchen Bösewicht äußerst effektiv verkörperte (am Berühmtesten wohl seine Rolle als der "Böse" in "James Bond: Im Angesicht des Todes"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Gene Watson) Christopher Walken (Mr. Smith) Charles S. Dutton (Huey) Peter Strauss (Brendan Grant) Roma Maffia (Fräulein Jones) Gloria Reuben (Krista Brooks) Marsha Mason (Eleanor Grant) Originaltitel: Nick of Time Regie: John Badham Drehbuch: Patrick Sheane Duncan Kamera: Roy H. Wagner Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12