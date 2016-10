Servus TV 00:30 bis 02:35 Drama Überleben! USA 1993 Nach dem Roman von Piers Paul Read Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Freitag, 13. Oktober 1972: Eine Rugbymannschaft aus Uruguay will nach Chile zu einem Freundschaftsspiel fliegen. Doch über den Anden stürzt die Maschine ab - nur wenige der Insassen überleben. Auf 3.000 Meter Höhe und bei 40 Grad Kälte warten sie nun gemeinsam auf Rettung. Als die Lebensmittelvorräte zu Ende gehen und in den Nachrichten das Ende der Suchaktion gemeldet wird, machen sich einige auf den lebensgefährlichen und weiten Weg durch die Schneewüste, um Hilfe zu holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Nando Parrado) Vincent Spano (Antonio Balbi) Josh Hamilton (Roberto Canessa) Bruce Ramsay (Carlitos Paez) John Newton (Antonio 'Tintín' Vizintín) David Kriegel (Gustavo Zerbino) Kevin Breznahan (Roy Harley) Originaltitel: Alive Regie: Frank Marshall Drehbuch: John Patrick Shanley Kamera: Peter James Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12