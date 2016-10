Servus TV 00:00 bis 00:50 Serien Hell on Wheels Blutmond USA 2012 2016-10-01 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Lage spitzt sich zu: Während Bohannon unter dem tosenden Jubel der Arbeiter die erste Lok über die neue Eisenbahnbrücke fährt, stiehlt Lily sämtliche Unterlagen aus Durants Safe. Falls ihr etwas zustößt, soll Elam alles dem Vorstand übergeben. Indes erfährt Bohannon von Joseph, dass die Sioux einen "Blutmond" vorbereiten - einen finalen Angriff auf die Eisenbahnstadt "Hell on Wheels"... Packende Westernserie aus dem Hause AMC, der Erfolgsschmiede hinter den preisgekrönten TV-Meilensteinen "Breaking Bad" und "The Walking Dead"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas "Doc" Durant) Common (Elam Ferguson) Dominique McElligott (Lily Bell) Christopher Heyerdahl (The Swede) Eddie Spears (Joseph Black Moon) Ben Esler (Sean McGinnes) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Terry McDonough Drehbuch: Joe Gayton, Tony Gayton Kamera: Marvin V. Rush Musik: Kevin Kiner