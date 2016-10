Servus TV 18:35 bis 19:10 Dokumentation Fast vergessen Herfried Zernig - Schrammelharmonikabauer Herfried Zernig - Schrammelharmonikabauer A, D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken In seiner Werkstatt im steyrischen Sebersdorf fertigt er das Instrument, das mit Knöpfen gespielt wird und wegen seiner Größe und Bauart weicher klingt als andere Harmonikas. Ob Korpus, Ventilklappen oder Stimmzungen, Herfried Zernig produziert gemeinsam mit seiner Frau jedes Teil von Hand - darauf bestehen die Musiker, die ihm auch Fundstücke aus den 20er Jahren zur Restaurierung bringen, als die Schrammelharmonika in Wien ihre Blütezeit hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Herfried Zernig, Erika Zernig Originaltitel: Fast vergessen - Handwerkliches Erbe