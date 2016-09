Servus TV 11:40 bis 12:43 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1980 Stereo 16:9 HDTV Merken James Herriot und seine Frau Helen planen ein Haus zu kaufen. Doch Häuser sind momentan sehr teuer. Neben finanziellen Sorgen plagen den jungen Tierarzt auch noch andere Probleme: Es besteht der Verdacht, dass sich die Schweine-Pest ausgebreitet hat. Besonders heikel wird es, als Herriot und Farnon einem Landwirt mitteilen müssen, dass alle seine Schweine betroffen sind. Gemeinsam versuchen sie, die Tiere zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Carol Drinkwater (Helen) Mary Hignett (Mrs. Hall) Ted Moult (Harold Carter) Charles West (Arnold Summergill) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Terence Dudley Musik: Johnny Pearson