Servus TV 09:30 bis 10:33 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1980 Stereo 16:9 HDTV Während Herriot einen schwierigen Fall behandelt, werden seine Frau und sein Sohn von einem Hundebesitzer mit der Waffe bedroht. Ein Vorfall, der nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. Indes reist Tristan nach Hall, um die Verladung einer Schafsherde zu begutachten. In der Zwischenzeit kümmert sich Farnon allein um die Praxis - und versucht nebenbei auch noch, den neuen Mitarbeiter anzulernen. Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Mary Hignett (Mrs. Hall) Carol Drinkwater (Helen) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Michael Hayes Kamera: Laurie Rush Musik: Johnny Pearson