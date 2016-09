kabel1 classics 12:00 bis 13:35 Komödie Teen Wolf USA 1985 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Scott Howard wird von dem typischen Teenager-Wunsch beherrscht, sich von der Masse abzuheben und seine Individualität auszuleben. Sein Wunsch erfüllt sich - doch etwas anders, als er es sich erhofft hatte: Eines Tages erhält er die Fähigkeit, sich, wann immer er möchte, in einen jungen Werwolf zu verwandeln. Von Stund an ist ihm der Respekt der anderen Jungs in seinem Alter sicher, und die Mädchen himmeln ihn an. Außerdem wird er zum Star eines Basketball-Teams ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael J. Fox (Scott Howard) James Hampton (Harold Howard) Susan Ursitti (Boof) Jerry Levine (Rupert Stilinsky) Matt Adler (Lewis) Lorie Griffin (Pamela Wells) Jim McKrell (Rusty Thorne) Originaltitel: Teen Wolf Regie: Rod Daniel Drehbuch: Joseph Loeb III, Matthew Weisman Kamera: Tim Suhrstedt Musik: Miles Goodman Altersempfehlung: ab 6