RBB 23:50 bis 02:25 Drama Die Blechtrommel D, F, PL, JUG 1979 Nach dem gleichnamigen Roman von Günter Grass HDTV 20 40 60 80 100 Merken An seinem dritten Geburtstag verweigert der 1924 in Danzig geborene Oskar Matzerath weiteres Wachstum und Teilnahme an der Welt der Erwachsenen. Auf seiner Blechtrommel artikuliert das ewige Kind seinen Protest gegen Nazis und Mitläufer, und erst nach Kriegsende fasst er den Beschluss, wieder zu wachsen, um mitzubestimmen. Volker Schlöndorffs brillant inszenierte, weitgehend werktreue Verfilmung des Bestsellers von Günter Grass erhielt zahlreiche Preise, u.a. die Goldene Palme von Cannes und den Oscar als 'Bester fremdsprachiger Film'. Ursprünglich entstand der Film im Jahr 1979. Das rbb Fernsehen sendet heute die um etwa 20 Minuten längere "Director's Cut"-Fassung aus dem Jahr 2010. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Bennent (Oskar Matzerath) Mario Adorf (Alfred Matzerath) Angela Winkler (Agnes Matzerath) Daniel Olbrychski (Jan Bro?ski) Katharina Thalbach (Maria Matzerath) Tina Engel (Anna Koljaiczek (jung)) Fritz Hakl (Bebra) Originaltitel: Die Blechtrommel Regie: Volker Schlöndorff Drehbuch: Jean-Claude Carrière, Volker Schlöndorff, Franz Seitz Kamera: Igor Luther Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 16