RBB 14:00 bis 15:30 Drama Utta Danella - Die Himmelsstürmer D 2014 Nach Motiven des Romans "Alle Sterne vom Himmel" von Utta Danella Die Kioskbesitzerin Caro hat ihre Schwierigkeiten mit Zahlen immer geschickt verheimlicht, doch dank ihrer chaotischen Buchhaltung droht nun die Insolvenz. Verschämt meldet die alleinerziehende Mutter sich in einem Rechenkurs an, um das kleine Einmaleins nachzuholen. Ihr Mathematiklehrer Florian, ein etwas versponnener junger Astrophysiker, überspringt leider die Grundrechenarten und beginnt gleich mit der Relativitätstheorie. Caro ist mit den Nerven am Ende, doch dann wird ihr klar, dass sie und Florian eine gemeinsame Leidenschaft teilen. - Universen treffen aufeinander: Jule Ronstedt als Frau, der die Welt der Zahlen ein Rätsel ist, und Alexander Beyer als Astrophysiker holen gemeinsam die Sterne vom Himmel. Thomas Kronthaler liefert den filmischen Beweis dafür, dass zwischen Mathematik und Liebe kein Widerspruch bestehen muss. Schauspieler: Jule Ronstedt (Caro Waldheim) Friedrich von Thun (Wolfgang Waldheim) Günther Maria Halmer (Martin Waldheim) Alexander Beyer (Dr. Florian Mayring) Suzanne von Borsody (Maxi) Julia Niegel (Mia Waldheim) Gerd Lohmeyer (Herr Schmelzer) Originaltitel: Utta Danella - Die Himmelsstürmer Regie: Thomas Kronthaler Drehbuch: Astrid Ruppert Kamera: Christof Oefelein Musik: Helmut Zerlett Altersempfehlung: ab 6