RTL Passion 14:05 bis 15:00 Serien The Paradise GB 2012 Die Mitarbeiter freuen sich auf den jährlichen Betriebsausflug, doch Morays Vorschlag, ein Varietee zu besuchen, wird von Tom zunichte gemacht. Als Jonas Tom nahelegt, dass sich Unbeliebtheit bei den Mitarbeitern negativ auswirken könnte, bittet er Denise um Hilfe. Diese schlägt eine Varietee-Veranstaltung vor, bei der die Mitarbeiter selbst auftreten können. Die Veranstaltung wird ein voller Erfolg und Moray ist unglaublich stolz auf Denise. Gleichzeitig hat er Sorge, dass sie sich zu weit von ihm entfernt. Miss Audrey ist hingegen nun doch aus dem Kaufhaus ausgeschieden und es treffen viele Bewerbungen für die Leitung der Damenabteilung ein. Auch Denise hat Interesse und ist über Morays Rat, sich nicht zu bewerben, bestürzt. Obwohl Moray lediglich Angst hat, Katherine würde sich ihr in den Weg stellen und sich sorgt, wird Denise das Gefühl nicht los, er traue ihr die Position nicht zu. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, bewirbt sie sich trotzdem. Schauspieler: Denise (Joanna Vanderham) Moray (Emun Elliott) Clara (Sonya Cassidy) Miss Audrey (Sarah Lancashire) Pauline (Ruby Bentall) Sam (Stephen Wight) Paradise Baby (Ed Walker) Originaltitel: The Paradise Regie: David Drury Altersempfehlung: ab 6