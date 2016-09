RTL Passion 12:25 bis 12:50 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-02 01:15 Merken Jenny muss einsehen, dass Marie durch Dianas Training zur Bestform aufläuft, während Michelles Leistung kurz vor der EM zu wünschen übrig lässt. Alleine die Vorstellung, Marie könnte bei der EM im eigenen Zentrum besser als Michelle abschneiden, ist für Jenny kaum zu ertragen. Doch dann ergibt sich zufällig eine günstige Gelegenheit für Jenny, gegen Diana zu intrigieren. Vanessa und Christoph sind erleichtert: Der Herzfehler ihres Kindes kann operiert werden. Trotzdem werden die Sorgen nicht weniger, denn Simone ist immer noch entführt und auch Leo hat sich wieder einmal in eine brenzlige Situation gebracht und muss um seine Bewährung bangen. Kurzerhand will Vanessa Leos Schuld auf sich nehmen. Überrumpelt von dem plötzlichen Auftauchen ihres Vaters geht Michelle zunächst auf Distanz. Doch Vincent gelingt es mit entwaffnender Ehrlichkeit, dass Michelle langsam ein wenig auftaut. Als Carmen von seinem Auftauchen erfährt, warnt sie ihre Tochter davor, sich von Vincent manipulieren zu lassen. Wird Michelle ihm trotzdem eine Chance geben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt