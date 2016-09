RTL Passion 10:10 bis 10:35 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-10-02 18:25 Merken Katrin bemüht sich, ihre Gefühle für Till auszublenden. Doch die Zusammenarbeit mit ihm und die ständige Nähe machen es ihr schwer. Um sich selbst zu schützen, verhält sie sich ihm gegenüber kühl und distanziert. Als Katrin sich in ihrer Überforderung schließlich sogar im Ton vergreift, zieht Till Konsequenzen. Philip findet sich in einem Alptraum wieder: Jemand hat seine Identität geklaut und ist in seinem Namen alkoholisiert Auto gefahren. Da er den Diebstahl seiner Ausweise zu spät bemerkt hat, bleibt Philip auf dem Schaden sitzen. Tuner macht Mut, dass der Schrecken damit ein Ende hat. Doch Philip ahnt, dass das erst der Anfang war. Emily ist unzufrieden, weil sie bei einem wichtigen Fotoshooting von Tussi Attack nicht dabei sein kann. Es wurmt sie, dass ihre Meinung nicht gefragt ist und Jasmin und Milo sich blendend verstehen. Auch hat Jasmin einfach ihre Kosmetik aus dem Laden entsorgt. Emily fühlt sich nutzlos und ausgeschlossen - und lässt ihren Frust an Jasmin aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten