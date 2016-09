RTL Passion 08:30 bis 08:55 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Katja macht Isabelle klar, dass sie sich von ihr nichts mehr gefallen lassen wird und sie keine Rücksicht mehr nehmen will. Katja bietet Tom ihre Hilfe bei dem Videospiel an. Tom ist um Katjas Unterstützung bei dem Projekt froh und überzeugt auch Ben von der Idee. Isabelles Eifersucht kocht hoch und wird auch noch befeuert, als es auf dem Eis zu einem nahen Moment zwischen Ben und Katja kommt. Simone ist fassungslos darüber, dass Axel den russischen Behörden gegenüber sein Einverständnis gegeben hat, die Suche nach Jenny einzustellen. Während Simone sich an den Glauben klammert, dass Jenny den Absturz der Maschine überlebt hat, setzt Richard alle Hebel in Bewegung, um einen privaten Suchtrupp zu organisieren. Er verspricht Simone, nicht eher aus Russland zurückzukehren, bis er Jenny gefunden hat. Annette und Ingo haben jede Menge Schulden und keine Ahnung, wie sie diese abbezahlen sollen. Ingo denkt sogar darüber nach, seine geliebte Gitarre zu verkaufen. Lena bietet stattdessen an, ihre wertvollen Kleider aus der Zeit mit Maximilian zu versteigern. Gerade als sie ein lukratives Angebot erhalten, macht Ingo eine Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Matthias Paul Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser