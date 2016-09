RTL Passion 06:25 bis 06:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Während Simone und Richard weiter an Jennys Überleben glauben, verfolgt Axel längst eigene Pläne. Zunächst heuchelt er Verständnis, doch dann macht er vor Simones und Richards Augen Jennys Flugzeugabsturz und ihren vermeintlichen Tod öffentlich. Franziskas Vorurteile gegenüber Richard scheinen sich zu bestätigen, als er sie bei einem ersten zaghaften Gesprächsversuch gereizt abbügelt. Sie konzentriert sich weiter auf ihr Eishockeytraining, bei dem sie sich als Junge ausgeben muss. Es fällt ihr zunehmend schwer, ihre Tarnung aufrecht zu halten. Isabelle erkennt überfordert, die Kontrolle über sich verloren zu haben - und sich selbst mit ihrem Angriff gegen Katja geschadet zu haben. Katja macht klar, bei einer erneuten Attacke Beschwerde einzureichen. Und während Isabelle trotz Bens Liebesschwüren ihre Eifersucht auf Katja nicht besiegen kann, blickt Katja mit neuer Stärke in die Zukunft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scheerer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser