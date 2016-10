N24 Doku 02:10 bis 02:50 Reportage Urzeitliches Amerika: Washington D.C. USA 2010 HDTV Merken Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten war von je her ein hart umkämpftes Terrain. Vor Millionen von Jahren machten riesige, fleischfressende Dinosaurier die Gegend unsicher. Flugsaurier mit Spannweiten von über zehn Metern kreisten über der heutigen National Mall und dem berühmten Capitol, lange bevor an Monumente und künstlich angelegte Teiche auch nur zu denken war. Diese Dokumentation macht eine Zeitreise aus dem heutigen Washington D.C. in das urzeitliche Amerika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prehistoric