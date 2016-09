N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Clevere Vögel: Was haben Raben alles drauf? Clevere Vögel: Was haben Raben alles drauf? D 2015 HDTV Merken Sie lösen die kniffligsten Aufgaben und gelten sogar schon als die Computer-Cracks unter den Tieren: Raben sind äußerst clevere Vögel und überraschen Verhaltensforscher weltweit mit ihrem Scharfsinn. So benutzen sie beispielsweise Werkzeuge, um an ihr Futter zu gelangen. "Welt der Wunder" zeigt, was Raben alles können. Außerdem: Der Siegeszug der Römer - was macht die Ausbreitung des Römischen Reiches so besonders? Und: Sinnliche Verhüller - welcher BH passt welcher Frau? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder