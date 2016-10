N24 Doku 18:15 bis 19:15 Dokumentation Martin Mars - Feuerwehr der Lüfte CDN 2012 HDTV Merken Dieser kanadische Flieger kommt zum Einsatz, wenn ein Brand an einem Ort ausbricht, zu dem gewöhnliche Methoden der Feuerbekämpfung nicht durchdringen können: die "Martin Mars". Bis zu 30 Tonnen Wasser kann das Löschflugzeug direkt aus Gewässern aufnehmen und transportieren. Doch die veraltete Steuerung der ehemaligen Militär-Maschine erfordert neben fliegerischem Können auch starke Nerven. Wird das Flugboot seinen Dauereinsatz in den Wäldern Mexikos erfolgreich bewältigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Planes