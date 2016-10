Pro7 MAXX 02:40 bis 03:20 Dokumentation Planet Erde Tiefseewelten GB 2006 2016-10-06 05:55 Merken Die Ozeane bedecken zwei Drittel der Erde, und doch wissen wir in vielen Bereichen mehr über den Mond als über das Leben in den Weltmeeren. "Planet Erde" taucht in diese unglaubliche Welt ein - bei Tag und bei Nacht, an der Oberfläche und tief im Wasser. Ein Tauchgang von faszinierender Schönheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself - Narrator) Sigourney Weaver (Narrator - US Version) Doug Anderson (Himself) Rick Rosenthal (Himself) Originaltitel: Planeta Tierra Regie: Alastair Fothergill Drehbuch: Gary Parker Musik: George Fenton