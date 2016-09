Pro7 MAXX 12:20 bis 13:05 Magazin Off Limits mit Harro Füllgrabe Into the Deep - Abwärts im U-Boot! D 2015 Merken Unter Tauchern wird der Kreidesee auch der "Todessee" genannt, weil in dem Gewässer so oft Unfälle passieren. Ausgerechnet hier soll Harro Füllgrabe lernen, wie man ein U-Boot fährt. Nachdem ihm kurz die Basics erklärt werden, geht Harro allein auf 60 Meter Tiefe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Off Limits mit Harro Füllgrabe