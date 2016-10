ProSieben 16:10 bis 16:40 Comedyserie 2 Broke Girls Johnny und Cash USA 2011 2016-10-02 09:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Max Gefühlsleben gerät gehörig durcheinander. Sie will bei Johnny einen Rückzieher machen, weil er immer noch mit Cashandra zusammen ist. Doch als Johnny ihr über den Weg läuft, küssen sie sich. Und am nächsten Tag soll sie ihn schon wiedersehen, doch dann wird seine Freundin auch dabei sein In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Nick Zano (Johnny) Marsha Thomason (Cashandra) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Ted Wass Drehbuch: Morgan Murphy Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6