Nick 22:50 bis 23:45 Serien Misfits Folge: 13 Nathan wird Vater GB 2010 Merken In der letzten Folge dieser Staffel geht es hoch her. Unsere Gang - Nathan, Curtis, Simon, Alisha und Kelly - verkauft ihre Superkräfte an eine seltsame Gestalt: Seth - seines Zeichens Händler mit Superkräften. Doch sie werden mit dem Deal nicht froh, denn diese Kräfte kommen in die falschen Hände. Ein gewisser Jesus, der sich der wiederauferstandene Christus nennt, missbraucht diese Kräfte für seine persönlichen Interessen. Nachdem unsere Gang erkannt hat, dass der Deal nicht okay war und außerdem Nikki dran glauben musste, wollen sie ihre Kräfte zurückbekommen. Doch das wird teuer, aber gelingt am Ende. Nathan lernt im Gemeindecenter Marnie kennen, hochschwanger und allein. Hier kann Nathan seine Vaterinstinkte entwickeln. Auch wenn er gewisse Anlaufschwierigkeiten mit der Rolle als Vater hat, scheint er ganz gut dafür geeignet zu sein. Jedenfalls liegt pünktlich zu Weihnachten ein neues Baby im Stroh. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iwan Rheon (Simon Bellamy) Robert Sheehan (Nathan Young) Lauren Socha (Kelly Bailey) Nathan Stewart-Jarrett (Curtis Donovan) Antonia Thomas (Alisha Bailey) Alex Reid (Sally) Ruth Negga (Nikki) Originaltitel: Misfits Regie: Tom Harper Drehbuch: Howard Overman Kamera: Christopher Ross Musik: Vince Pope