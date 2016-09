Nick 12:10 bis 12:35 Jugendserie Die Thundermans Flugzeuge im Bauch & Kids im All USA 2015 Merken Die verzweifelte Phoebe hält Max davon ab, sich in ein Schulprojekt einzumischen, indem sie ihn davon überzeugt, mit einem Mädchen auszugehen. Nachdem er und sei Date jedoch bemerken, dass Phoebe alles arrangiert hat, schwören sie Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Audrey Whitby (Cherry) Originaltitel: The Thundermans Regie: Carl Lauten Drehbuch: Anthony Q. Farrell, Dicky Murphy