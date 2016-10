SAT.1 Gold 18:35 bis 19:25 Krimiserie Agentin mit Herz Das Geheimnis der Pyramide USA 1986 2016-10-02 12:15 Merken Lee Stetson und Amanda King besuchen ein Altersheim für Geheimdienstveteranen und freunden sich dort mit dem pensionierten Agenten Rupert Simpson an. Simpson, der früher einmal Hochsicherheitstrakte für öffentliche Gebäude konstruiert hat, tischt seinen Besuchern eine abenteuerliche Geschichte auf: Immer wieder würden ehemalige Geheimdienstleute für einige Stunden entführt. Lee ist skeptisch, doch dann kommen er und Amanda einem merkwürdigen Komplott auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Mel Stewart (Billy Melrose) Beverly Garland (Dotty West) Martha Smith (Francine Desmond) Raleigh Bond (T. P. Aquinas) Paul Stout (Philip King) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Paul Krasny Drehbuch: Jaison Starkes Kamera: Edward R. Brown Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12