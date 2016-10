SAT.1 Gold 16:10 bis 17:00 Krimiserie Diagnose: Mord Eine schwierige Tochter USA 1999 2016-10-04 12:00 Merken Buchhalter Chuck erleichtert seinen Boss Tommy um zwei Millionen Dollar. Chuck, der Steve Sloan in Vietnam das Leben gerettet hat, bittet Mark, sich für ein paar Stunden um seine Tochter Barbie zu kümmern. Mark tut dies gerne, auch wenn sich Barbie bald als ziemliche Nervensäge herausstellt. Um Chuck in die Hände zu bekommen, nimmt Tommy kurzerhand Barbie und Mark als Geiseln. Als wenig später sowohl Chuck als auch Steve erscheinen, kommt es im Haus der Sloans zum Showdown. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) James Sutorius (Tommy) Robert Bailey Jr. (C. J.) Peter Hendrixson (Val McNamara) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Ron Satlof Drehbuch: Steve Brown Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri