SAT.1 Gold 12:05 bis 12:50 Familiensaga Die Waltons Nostalgie USA 1972 Merken Es herrscht Party-Stimmung in Walton's Mountain. Die Baldwin-Schwestern bereiten eine große Feier mit allen ihren alten Freundinnen vor. Natürlich schwelgen sie dabei in gemeinsamen Erinnerungen. Sie haben jede Menge Einladungen verschickt, und jetzt warten sie gespannt auf Antworten. Doch sie bekommen keinerlei Reaktionen, niemand will kommen. Aber die Bewohner von Walton's Mountain ersinnen einen liebenswerten Notplan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (Vater John Walton) Michael Learned (Mutter Olivia Walton) Will Geer (Großvater Sam Walton) Ellen Corby (Großmutter Ester Walton) Judy Taylor (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Harry Harris Drehbuch: Scott Hamner, Earl Hamner jr. Kamera: Robert Caramico Musik: Alexander Courage