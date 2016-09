SAT.1 Gold 10:30 bis 11:15 Serien Bonanza Hoss und die Frühjahrsmüdigkeit USA 1964 Merken Die Frühjahrsmüdigkeit hat Hoss Cartwright gepackt - er kann sich kaum mehr auf den Beinen halten. Als er verdächtigt wird, einen Bankraub begangen zu haben, kann er sich vor seinen Verfolgern nur mit Mühe und Not in die Hütte einer alten Goldsucherin retten - und die heilt den müden Hoss mit ihrer Spezialmedizin ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Stanley Adams (Sheriff Tate) Lloyd Corrigan (Jesse Simmons) Glenda Farrell (Lulabelle 'Looney' Watkins) Originaltitel: Bonanza Regie: Don McDougall Drehbuch: David Dortort, Lois Hire Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose