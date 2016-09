SWR 06:30 bis 06:45 Dokumentation Schwangerschaft (un)erwünscht D 2008 Stereo 16:9 Merken Kinder sind in Deutschland längst keine Selbstverständlichkeit mehr, die Fruchtbarkeit der alternden Gesellschaft nimmt ab. Immer mehr Paare bleiben kinderlos und suchen Rat bei den Medizinern. Der Film beginnt in der Universitätsklinik Erlangen, wo im Labor die verschiedenen Methoden der Reproduktionsmedizin gezeigt werden. Trickfilmsequenzen erläutern die Vorgänge und zeigen, was in der Retorte stattfindet, wie ein Embryotransfer stattfindet oder was unter der ICSI-Methode zu verstehen ist. Im zweiten Teil des Films wird auf die rechtliche Situation des Schwangerschaftsabbruchs eingegangen. Am Beispiel eines Beratungsgesprächs werden Hilfsangebote erörtert, die es für schwangere Frauen in Notsituationen gibt, damit sie das Kind dennoch austragen können. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schwangerschaft (un)erwünscht