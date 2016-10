kabel eins 18:25 bis 19:15 Krimiserie The Mentalist Die schöne Witwe USA 2008 2016-10-03 07:35 16:9 Merken Der reiche Investmentbanker Jason Sands wurde ermordet. Patrick Jane und sein Team erfahren, dass das Opfer kurz vor seinem Tod völlig pleite war. Dann wird auch noch seine Tochter Jennifer entführt. Hat die Entführung etwas mit dem Mord zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Lisa Brenner (Jennifer Sands) Jade Pettyjohn (Julie Sands) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: Geary McLeod Musik: Grant-Lee Phillips Altersempfehlung: ab 12