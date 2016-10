Hessen 04:35 bis 05:20 Dokumentation Das Engadin - Naturwunder der Alpen D 2015 Untertitel HDTV Live TV Merken Eine schroffe, aber dennoch schöne Landschaft im Herzen Europas, geformt von Wasser, Eis und Felsen. Ein Tal, tief verborgen in den Schweizer Alpen, geformt entlang des Flusses Inn und von allen Seiten von Bergen umragt. Gigantische Gletscher überspannen die Gipfel, die enorme Kraft des Eises schneidet neue Wege in die Landschaft. Aber wer würde Ruhe und Frieden in dieser zerklüfteten Landschaft erwarten? Diese karge Wildnis ist eine letzte Zuflucht für viele alpine Spezialisten wie Steinböcke und Gämsen. Mit dem 1914 gegründeten ältesten Nationalpark der Alpen wollte man einen Ort schaffen, an dem die Natur ohne Einfluss durch den Menschen studiert werden kann und die Zukunft einiger berühmtester Tiere Europas gesichert ist. Aber Bemühungen, den Luchs und den Bartgeier in das Engadin wieder einzuführen, zeigen, dass der Schutz allein nicht ausreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Engadin - Naturwunder der Alpen Regie: Kurt Mayer