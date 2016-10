Hessen 23:50 bis 01:15 Krimi Polizeiruf 110 Drei Flaschen Tokajer DDR 1989 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Eine Clique Jugendlicher vertreibt sich in einer Kneipe die Zeit mit Alkohol. Später wollen sie noch weiter trinken, und einer von ihnen, Jörg Paulsen, will drei Flaschen Tokajer aus dem Keller des alten Zierau beschaffen. Er steigt dort ein, klaut die drei Flaschen und öffnet eine sofort. Als er am frühen Morgen in Zieraus Wohnung aufwacht, liegt dieser tot im Wohnzimmer. Jörg flüchtet in panischer Angst. Nachdem Zierau von seiner Schwiegertochter tot aufgefunden wurde, ermitteln die Oberleutnants Hübner und Zimmermann in dem Mordfall. Im Keller wird eine Zigarettenschachtel gefunden, außerdem eine leere Tokajer-Flasche und zwei volle draußen im Garten. Schließlich wird Jörg festgenommen, da der Nachbar gesehen hat, wie er davonlief. Zudem wurden seine Fußspuren gesichert, und die leere Zigarettenschachtel stammt eindeutig von ihm. Jörg streitet zunächst die Tat ab, aber alle Indizien sprechen gegen ihn. Doch Zimmermann und Hübner sind unsicher: Einiges passt nicht zusammen. Zierau wurde bereits kurz nach Mitternacht umgebracht, Jörg hat das Haus aber erst am frühen Morgen verlassen. Jörg sagt aus, er habe die Zigarettenschachtel bereits im "Goldbroiler" weggeworfen. Die Kriminalisten stellen fest, dass Jörg nicht der Täter gewesen sein kann. Jörg wird aus der Haft entlassen. Er fährt zu seinem Freund Peter "Klette" Hinrich. Jörg meint, der Typ, der Zierau umgebracht habe, wollte ihn ins offene Messer laufen lassen. Er, Klette, habe doch sein Moped dabei gehabt, hätte in wenigen Minuten bei Zierau sein können. Dann entdeckt Jörg bei ihm auch noch Schmuck, der bei Zierau geklaut wurde. Nun will Jörg Klette zur Polizei bringen, treibt ihn über die Weide vor sich her. Doch die Polizei fährt schon mit zwei Wagen vor und sammelt die beiden ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Lutz Riemann (Oberleutnant Zimmermann) Jörg Schüttauf (Jörg Paulsen) Doris Abeßer (Frau Blumenthal) Marioara Vaidas (Mandy) Antje Straßburger (Anne Amelang) Gesine Berkholz (Nina) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Udo Witte Drehbuch: Margot Beichler, Rolf Laskowski, Udo Witte Kamera: Rolf Laskowski Musik: Arnold Fritzsch Altersempfehlung: ab 12