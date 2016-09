Hessen 23:10 bis 23:50 Krimiserie Schnell ermittelt Tamara Morgenstern A 2010 2016-10-01 01:40 Untertitel Merken Zwanzig Jahre Abitur - was für ein Fest. Alle sind sie wieder da: Nina, die beste Freundin, von der man zwei Jahrzehnte lang nichts gehört hat; Johannes, der ehemalige Schwarm, den die beste Freundin weggeschnappt hat; Bernie, der ewige Loser, der immer noch von seinem Idealismus und seinem guten Herzen lebt - und Dr. Jagsch, der Klassenlehrer, der jetzt Direktor ist. Nur eine fehlt: die Klassenschönheit Tamara Morgenstern. Die ist nämlich vor zwanzig Jahren am Abend des Abiturfests im Badeteich ausgerutscht, auf einem Stein aufgeschlagen und ertrunken. Und als Angelika mit Bernie zwanzig Jahre später an ebendiesem Badeteich sitzt und alten Zeiten nachhängt und Bernie ihr erzählt, dass er der Letzte war, der Tamara gesehen hat, ist es plötzlich im Bereich des Möglichen, dass Tamaras Tod kein Unfall, sondern Mord gewesen sein könnte. Angelika beginnt also, beseelt davon, den Tod der Schulkameradin aufzuklären, in der Vergangenheit zu wühlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Alina Fritsch (Tamara Morgenstern) Dagmar Schwarz (Maria Morgenstern) Astrit Alihajdaraj (Johannes Kranz) Originaltitel: Schnell ermittelt Regie: Michael Riebl Drehbuch: Fritz Ludl Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Lothar Scherpe Altersempfehlung: ab 12