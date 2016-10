Hessen 21:40 bis 23:10 Krimi Tatort Adams Alptraum D 2013 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als der ehrenamtliche Schwimmtrainer Sven Haasberger auf einer öffentlichen Veranstaltung einen Scheck für seinen Verein entgegennimmt, füllt sich der Platz plötzlich mit einer Horde vermummter Gestalten. In einem Handgemenge geht Haasberger schwer verletzt zu Boden, der Notarzt gibt ihm von Beginn an kaum eine Chance. Stellbrink und sein Team stehen vor einem Rätsel. Doch schnell weisen Schmierereien auf ein mögliches Motiv hin. Dem Trainer wird vorgeworfen, er habe sich an seinen Schützlingen vergangen. Besonders im Internet scheint Haasberger aktiv gewesen zu sein, um unter Pseudonym Kinder anzusprechen. Der Flashmob scheint deshalb eine Form von Lynchjustiz zu sein. Doch während für empörte Eltern und die Öffentlichkeit der Fall klar ist, kommen Stellbrink Zweifel ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devid Striesow (Hauptkommissar Jens Stellbrink) Elisabeth Brück (Hauptkommissarin Lisa Marx) Hartmut Volle (Kriminaltechniker Horst Jordan) Sandra Steinbach (Staatsanwältin Nicole Dubois) Inga Lessmann (Anna Haasberger) Barbara Ullmann (Claudia Haasberger) Jonas Schlagowsky (Jonas Seitz-Ehrmann) Originaltitel: Tatort Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Lars Montag, Dirk Kämper Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Michael Klaukien, Andreas Lonardoni Altersempfehlung: ab 12