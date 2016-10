Hessen 16:30 bis 17:00 Reportage Herbstküche im Hessenpark D 2015 Live TV Merken Jetzt duftet es im Hessenpark nach heißen Kartoffeln und nach Herbst. Im Freilichtmuseum laufen die alte Dreschmaschine und der Kartoffeldämpfer. Sylvia Michels arbeitet im Hessenpark als "Vorführ-Hausfrau", und sie kocht Gerichte alter Zeiten im holzbefeuerten Küchenherd eines Dorfhauses. Es gibt süßen Apfelschmarren mit Zimt und Zucker und Wirsingauflauf mit Wirsing aus dem Bauerngarten. Außerdem zeigt sie, wie man Bratkartoffeln so zubereitet, dass sie richtig knusprig sind. Der Hessenpark ist gerade im Herbst einen Ausflug wert. Am 17. und 18. Oktober ist großes Apfelfest mit vielen Vorführungen und Mitmach-Aktionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen à la carte Regie: Michaele Scherenberg