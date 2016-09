Hessen 09:15 bis 11:15 Talkshow Bettina und Bommes Talk aus Hannover D 2016 Live TV Merken Bettina Tietjen und Alexander Bommes begrüßen im Studio auf dem Messegelände in Hannover folgende Talkgäste: Ute Lemper, Sängerin Weltstar, Vamp, Diva, La Lemper oder einfach nur Ute: Alles trifft irgendwie auf die Künstlerin und vierfache Mutter zu. Sie singt in sechs Sprachen und tritt auf fünf Kontinenten auf. In Münster geboren, machte sie sich vor 33 Jahren auf den Weg in die weite Welt. Sie feierte international Erfolge in den Musicals "Cats", "Peter Pan" oder "Cabaret". Sie lebte in Paris, London und seit Ende der 1990er-Jahre in der Upper West Side in New York. Es waren Fotos ihrer Beine, die dort noch lange als Werbung für das Musical "Chicago" Linienbusse zierten. Die Chansons von Edith Piaf, Jacques Brel und immer wieder Kurt Weill sind die Basis für ihre Solo-Liederabende. Zuletzt hat sie Texte des brasilianischen Autors Paulo Coelho interpretiert. Mit diesem musikalischen Schmuckstück ist sie auch endlich wieder in Deutschland unterwegs. Ihr Leben als vierfache Mutter und Künstlerin wird gerade für die Doku-Soap "6 Mütter" verfilmt. Auch mit dabei sind unter anderem Dana Schweiger, Nina Bott und Annie Friesinger. Horst Lichter, Fernsehkoch Er ist ein Original unter den Fernsehköchen: rasierter Schädel, Nickelbrille, Zwirbelbart. Keiner ist lustiger als er, und keiner beweist mehr Selbstironie. Laut eigener Aussage kann er nämlich gar nicht kochen, er kann nur lecker. Horst Lichter, der fröhliche Rheinländer. Doch es gibt auch eine andere Seite. Das Leben hat dem 54-Jährigen schon einiges aufgebürdet: den Tod des ersten Kindes, zwei Hirnschläge, einen Herzinfarkt. Mit dem Tod seiner Mutter 2014 stellte Horst Lichter die Weichen für sein weiteres Leben neu: Er möchte keine Zeit mehr vergeuden mit Menschen, die es nicht gut mit ihm meinen. Stattdessen lebt er zurückgezogen mit seiner dritten Frau Nada im Schwarzwald und plant endlich seine lang ersehnte Motorradtour. Passend zu dieser neuen Lebensphase startet Horst Lichter nach zehn Jahren "Lafer! Lichter! Lecker!" ab dem 15. Oktober die neue ZDF-Show "Koch im Ohr". Spitzenköche dirigieren Koch-Laien durch den Küchen-Dschungel. Nur einer kocht wieder nicht: Horst Lichter! Matthias Koeberlin, Schauspieler Eigentlich wollte er Journalist werden, doch seine Mutter sah andere Talente in ihm schlummern. Gut, dass er dem mütterlichen Instinkt folgte, denn heute ist sein Gesicht aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Matthias Koeberlin wurde direkt für seine erste Hauptrolle in dem Liebesfilm "Ben & Maria" mit einem Nachwuchspreis ausgezeichnet, später mit dem Deutschen Fernsehpreis als bester Schauspieler und dem Deutschen Comedy-Preis. Der 42-jährige Wahlkölner ist vielseitig, kann Action-Drama genauso wie Krankenhausserie. Am 3. Oktober zeigt Das Erste den Film "Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit" mit Matthias Koeberlin in der Hauptrolle. In dem Bergbaudrama an der früheren deutsch-deutschen Grenze spielt er an der Seite von Götz George in dessen letzter Rolle. Abseits der Schauspielerei verbringt Matthias Koeberlin seine Zeit am liebsten mit seiner Frau und seinem Sohn, seinem Schlagzeug und dem Staubsauger; denn einen gewissen Putzzwang kann er leider nicht leugnen. Matze Knop, Comedian Warum bescheiden sein, wenn das Leben auf der Überholspur viel mehr Spaß macht? Wenn der Vater Porsche fährt, wenn am Arm des Bruders eine Rolex leuchtet und sogar die Nachbarin dreimal im Jahr in den Karibikurlaub fährt? Es ist Zeit für mehr Coolness, mehr Lässigkeit, mehr Eleganz, Zeit für Abenteuer und Leidenschaft, findet Matze Knop. Mit seinem Programm "Diagnose Dicke Hose" steht er ab Oktober wieder auf der Bühne. Hier trägt er ganz dick auf! Und nicht nur er. An seiner Seite tummeln sich viele: Supa-Richie, Kloppo und der Kult-Kaiser Beckenbauer sind natürlich auch dabei. Der gebürtige Lippstädter will endlich protzen statt klotzen. Nein, nicht er persönlich natürlich, denn privat ist er eigentlich ganz bescheiden und wünscht sich nur, nach einer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Tietjen, Alexander Bommes Gäste: Gäste: Ute Lemper (Sängerin), Horst Lichter (Fernsehkoch), Matthias Koeberlin (Schauspieler), Matze Knop (Comedian), DJ Bobo (Sänger und Musikproduzent), Christine Neubauer (Schauspielerin), Dong-Seon Chang (Neurowissenschaftler und Science-Slammer) Originaltitel: Bettina und Bommes Regie: Birte Edye/Melanie Köhne/Andreas Heineke