kabel eins 20:15 bis 21:10 Krimiserie Navy CIS Die Kunst des Überlebens USA 2010 2016-10-01 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Sergeant Travis Wooten, ein ehemaliges Navy-Mitglied, wurde tot in seinem Garten aufgefunden. Die Autopsie zeigt eindeutig, dass der Reservist zu Tode geprügelt wurde. Seine Frau Georgia und ihr gemeinsamer Sohn Jacob befinden sich in Maryland. Gibbs erfährt von Georgia, dass sie von ihrem Mann misshandelt wurde, seit er seine Arbeit verloren hatte. Wooten hatte auch gedroht, ihr Jacob wegzunehmen Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Special Agent Timothy McGe) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Craig Ross Jr. Drehbuch: Nicole Mirante-Matthews Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12