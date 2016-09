Kabel1 Doku 10:15 bis 11:00 Dokumentation Moderne Wunder Verfall und Zersetzung USA 2008 16:9 HDTV Merken Rostende Brücken, leckende Ölpipelines, verfallende Häuser: In aller Welt kämpfen Ingenieure mit modernster Technologie gegen Verfall und Zersetzung. Doch Müll setzt auch Energie frei - in einer Biogasanlage in Florida wird daraus etwa wertvolles Methangas gewonnen. "Moderne Wunder" zeigt die Gefahren und Chancen, die Korrosion und Fäulnis mit sich bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Drehbuch: Penn Schofield Kamera: Gary Azzinaro