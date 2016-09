Super RTL 22:20 bis 00:35 Thriller Hai-Alarm auf Mallorca D 2004 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Wie in jedem Jahr zieht Mallorca Tausende von Badeurlaubern an. Mit dem Spaß am Strand ist es jedoch jäh vorbei, als aus den Weiten des Meeres und den Untiefen der Zeit ein Monster naht, wie es die Welt seit Tausenden von Jahren nicht mehr gesehen hat: ein Megalodon - ein 20 Meter langer Urzeithai. Noch ahnt niemand, welche Gefahr im Wasser lauert. Immer öfter verschwinden Wassersportler und sogar kleine Boote. Nur ein Mann schöpft bald einen schrecklichen Verdacht: Sven Hansen. Der ehemalige Kampfschwimmer wollte nach seinem Ausscheiden aus der Marine auf Mallorca ein neues Leben beginnen. Doch nachdem seine Frau vor einem Jahr bei einem Tauchgang von einem Hai getötet wurde, ist Sven nur noch ein Schatten seiner selbst. Er verbringt die Tage vor dem Fernseher und vernachlässigt seine Arbeit als Helikopterpilot. Seine 16-jährige Tochter Maja hat es längst aufgegeben, ihn ins Leben zurückzuholen. Doch bei einem spektakulären Einsatz mit seinem Helikopter, bei dem Sven Hansen eine Familie aus einem Haikäfig retten muss, macht Sven eine schreckliche Entdeckung. Er findet nicht nur den Beweis für die Existenz eines Riesenhais, sondern erfährt auch, dass es das gleiche Tier ist, das damals seine Frau getötet hat. Von da an kennt Sven Hansen nur noch ein Ziel: den Mörder seiner Frau finden und vernichten. Doch sein langjähriger Freund, der Polizist Carlos Rivera, will immer noch nicht an die Theorie eines Riesenhais glauben. Immer wieder wirft er Hansen Steine in den Weg bei der Suche nach der Wahrheit. Zusammen mit der attraktiven Meeresbiologin Julia Bennett begibt sich Sven Hansen auf die Suche nach dem Monster. Doch die beiden sind nicht die Einzigen: Dr. Verena Brandauer, Julias Chefin und Leiterin des Meeresbiologischen Instituts, hat ein dunkles Geheimnis: Sie ist die "Mutter" des Megalodon, und nachdem das Monster vor einem Jahr aus seinem Aufzuchtbecken entkommen ist, will Brandauer es um jeden Preis wieder in ihren Besitz bringen, denn es ist der Schlüssel zu einem Vermögen. Jetzt müssen Sven und Julia nicht nur den Kampf gegen ein nahezu unbezwingbares Monster aufnehmen, sondern sich auch gegen skrupellose Killer zur Wehr setzen, die verhindern wollen, dass die Wahrheit über den Riesenhai an die Öffentlichkeit gelangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralf Moeller (Sven Hansen) Julia Stinshoff (Julia Bennet) Gregor Bloéb (Carlos Rivera) Katy Karrenbauer (Dr. Verena Brandauer) Oona-Devi Liebich (Maja Hansen) Patriq Pinheiro (Fabio Ortega) Simone Hanselmann (Tina) Originaltitel: Shark Alarm Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Don Schubert, Frank Koppmann, Roland Hepp, Jörg Alberts Kamera: Yvonne Tratz Musik: Kay Skerra