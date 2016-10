Super RTL 16:30 bis 16:50 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Der Hasensprenger / Der Schneehase / Allzeit Beep-Beep / Der Katzentanz USA 1941-1995 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Yoesmite Sam und sein Ufo landen auf der Erde. Sam hat eine Mission: Er möchte einen typischen Erdbewohner entführen. Als er seine Roboter losschickt, den Auftrag durchzuführen, fangen diese ausgerechnet Bugs Bunny ein. 2. Geschichte: Bugs Bunny und Daffy Duck machen sich auf den Weg nach Palm Springs. Als sie in einem Tunnel falsch abbiegen, kommen sie allerdings am Himalaya heraus und treffen dort auf einen Yeti. 3. Geschichte: Coyote versucht mal wieder alle möglichen Tricks um endlich den Road Runner einzufangen. Doch obowhl er extra eine Rakete bastelt und auf einen riesigen Magnet zurückgreift, gelingt es ihm nicht seinem Objekt der Begierde den Garaus zu machen. 4. Geschichte: Die Mäuse stllen in Mexiko einen spannenden Wettkamppf auf die Beine: Speedy Gonzales muss dabei als Matador gegen Kater Sylvester in der Rolle des Stiers antreten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6