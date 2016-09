Super RTL 12:00 bis 13:15 Trickfilm Barbie - Die geheime Welt der Glitzerfeen USA 2011 2016-10-02 13:15 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Premiere für Barbies neuen Film steht an. Zur großen Feier erscheint sie in einem wunderschönen Kleid, das prompt einem heimtückischen Anschlag von Rivalin Raquelle zum Opfer fällt. Die zerreißt Barbies Robe, um den Filmstar der Lächerlichkeit preiszugeben. Doch Barbies Freundinnen, die Kostümdesignerinnen Carrie und Taylor, sind sofort zur Stelle und retten, was zu retten ist. Denn was bislang niemand wusste: Carrie und Taylor sind Glitzerfeen mit magischen Fähigkeiten. Raquelle könnte platzen vor lauter Wut. Wieder einmal hat Barbie Glück gehabt. Doch dann wird Ken, Barbies Freund, entführt. Und plötzlich zählt nur noch eins: Ken muss gerettet werden! Sogar Raquelle sieht das ein und tut sich ausnahmsweise mit Barbie zusammen. Gemeinsam mit den Glitzerfeen begeben sich Barbie und Raquelle ins Feenreich Gloss Angeles. Hier lebt die Feen-Prinzessin Graciella, deren böse Freundin Crystal einen dunklen Plan verfolgt. Sie will Graciellas Freund Zane für sich gewinnen und hat der Prinzessin einen Liebestrank eingeflößt. Jetzt glaubt Graciella, Ken sei der Mann ihrer Träume - und sie will ihn heiraten. Als Barbie und ihre Freundinnen davon erfahren, setzen sie alles daran, die Feen-Prinzessin von ihrem bösen Zauber zu befreien und Crystal das Handwerk zu legen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie: A Fairy Secret Regie: William Lau, Terry Klassen Drehbuch: Elise Allen Altersempfehlung: ab 6