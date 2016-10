TLC 04:20 bis 05:05 Dokumentation Tatort Sumpf Verhängnisvolle Nacht USA 2014 Merken New Port Richey, Florida: Die 33-jährige Andrea White wird tot aus dem Morast gezogen. Bekleidet ist die vierfache Mutter nur mit ihrem Schlafanzug. Was ist hier passiert? War es ein tragischer Unfall oder heimtückischer Mord? Laut Aussage des Ehemanns gab es nachts einen Streit. Daraufhin sei seine Frau wutentbrannt aus dem Haus gerannt - ohne Handy, ohne Geld und ohne ihr Insulin, das sie als Diabetikern eigentlich gebraucht hätte. Vor dem Haus sei sie in ein mysteriöses blaues Auto gestiegen und verschwunden. Ein Liebhaber? Bei den Ermittlungen versinkt die Mordkommission selbst in einem tiefen Sumpf aus Täuschungen und Intrigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Murders