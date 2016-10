TLC 02:10 bis 02:55 Dokumentation Tatort Sumpf Einmal zu viel USA 2014 Merken 2001 Fort Island Gulf - Ein Fischer stolpert über etwas, das er zunächst für eine tote Seekuh hält, die am Ufer angespült wurde. Der Tierkadaver entpuppt sich allerdings als Menschenleiche - und zwar die des 59-jährigen Kenneth Richardson, ein Wanderpriester, Ehemann und Vater. Am schockierendsten ist die Todesursache: Kenneth wurde von einem Pfeil getötet, der seine Brust durchstoßen hat. Wurde er das Opfer eines tragischen Jagdunfalls? Die Polizei erhält eine Masse an Hinweisen und verhört duzende Freunde, Familienmitglieder und Bekannte des Toten. Werden die Ermittler Geheimnisse an die Oberfläche bringen, die zu Kens Tod geführt haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Murders